Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Experten-Einschätzung 07.07.2026 16:43:45

Henkel vz-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet

Henkel vz-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Henkel vz-Papiers durch DZ BANK-Analyst Thomas Maul.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel vor Zahlen zum zweiten Quartal von 80 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Sparte Adhesive Technologies sollte von zusätzlichen Arbeitstagen, positiven Preiseffekten und einer starken Nachfrage aus dem Elektroniksektor profitiert haben, schrieb Thomas Maul in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Im Bereich Consumer Brands rechnet der Experte mit einer Fortsetzung des überdurchschnittlichen Wachstums im Haar-Segment. Die insgesamt zügige Weitergabe höherer Materialkosten helfe bei der Erreichung des Konzern-Ebit-Margenziels für das Geschäftsjahr 2026.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 16:27 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 76,26 EUR zu. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 179 455 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 13,3 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Weitere Links:

Analyse: Equal Weight-Bewertung für Henkel vz-Aktie von Barclays Capital

Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,Henkel AG

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