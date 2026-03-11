Henkel vz-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Sector Perform bewertet

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Henkel vz-Papiers durch RBC Capital Markets-Analyst Wassachon Udomsilpa.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe im Klebstoffgeschäft schwächer abgeschnitten als erwartet, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer ersten Reaktion am Mittwoch.

Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:21 Uhr ging es um 3,8 Prozent auf 70,32 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 10,92 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 238 298 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 1,1 Prozent aufwärts. Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden.

