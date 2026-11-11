Henkel vz. Aktie

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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Buy-Einstufung 11.11.2026 10:04:47

Henkel vz-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein

Henkel vz-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein

Deutsche Bank AG-Analyst Tom Sykes hat eine gründliche Analyse des Henkel vz-Papiers durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts bereits bekannter Eckdaten liege der Fokus vor allem auf den Perspektiven für das Schlussquartal, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion.

Aktieninformation im Fokus: Die Henkel vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Henkel vz-Aktie musste um 09:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 86,88 EUR abwärts. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 7,92 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30 248 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 29,0 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.03.2027 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Henkel KGaA Vz. 87,66 0,23% Henkel KGaA Vz.

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