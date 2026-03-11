Henkel vz-Analyse: Equal Weight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Consumergeschäft habe im vergangenen Quartal positiv überrascht, der Bereich Klebstoffe hingegen enttäuscht, schrieb Warren Ackerman am Mittwochmorgen. Im Fokus stünden indes der vom Unternehmen signalisierte, schwache Start ins neue Jahr sowie die breite Margenzielspanne für 2026. Die Frage sei, ob der Ausblick bereits die Entwicklung der Öl- und Gaspreise berücksichtige.

Aktienanalyse online: Die Henkel vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Henkel vz-Aktie musste um 13:42 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 69,84 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 14,55 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 445 622 Henkel vz-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 0,4 Prozent. Die Henkel vz-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

