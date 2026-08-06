Henkel vz-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Analyst Callum Elliott sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von soliden Zahlen des zweiten Quartals und verwies auf die höher gesteckten Jahresziele. Besonders hob er die Stärke und die positive Dynamik im Klebstoffgeschäft hervor.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Henkel vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Henkel vz-Aktie konnte um 15:17 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 80,04 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 6,35 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 319 697 Henkel vz-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 18,9 Prozent aufwärts. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 06.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:37 / UTC



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