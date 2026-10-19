Henkel vz-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Der chinesische Online-Markt für Kosmetikprodukte habe im September weiter geschwächelt, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dabei habe sich der Bruttowarenwert der von ihm gecoverten Unternehmen mit minus 13,3 Prozent etwas besser gehalten als der Gesamtmarkt. Insgesamt falle der Monat September mit Blick aufs Gesamtjahr in diesem Marktsegment nur wenig ins Gewicht.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Henkel vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Henkel vz-Aktie musste um 15:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 77,80 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 3,65 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67 429 Henkel vz-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 15,5 Prozent zu Buche. Am 10.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:41 / UTC



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