Henkel vz-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Sector Perform ein

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 78 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wassachon Udomsilpa passte ihre Schätzungen am Mittwochmittag an die am Morgen vorgelegten Geschäftszahlen an. Die Wachstumsprognose senkte die Analystin leicht und verwies auf das unsichere Umfeld und ein geringeres Klebstoff-Momentum.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Henkel vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:42 Uhr 4,4 Prozent im Minus bei 69,84 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 7,39 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 445 622 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 0,4 Prozent. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:36 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:36 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.