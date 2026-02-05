Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
|
05.02.2026 08:20:02
Hennepin Healthcare drives clinical confidence, workflow with Spectral CT 7500
Using the always-on spectral capability of the Philips Spectral CT 7500 system, Hennepin Healthcare increased clinical confidence, improved workflow efficiency, enhanced patient comfort and reduced time to diagnosis across a broad range of acute CT imaging needs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Philips N.V.
|
14:33
|Schmähpreis rückt auf Messe Fälschungen ins Rampenlicht (dpa-AFX)
|
23.12.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Philips-Aktie steigt: Philips optimistischer für Marge - Auftragseingänge angezogen (dpa-AFX)
|
04.11.25
|ROUNDUP: Philips wird optimistischer für Marge und erzielt starkes Neugeschäft (dpa-AFX)
|
04.11.25
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 28 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge (dpa-AFX)
|
29.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)
|
28.10.25
|Philips-Aktie im Minus: FDA kritisiert Produktionsstätten (dpa-AFX)