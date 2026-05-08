Hennessy Advisors: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hennessy Advisors hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at