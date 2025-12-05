05.12.2025 06:31:29

Hennessy Advisors hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hennessy Advisors hat am 03.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Hennessy Advisors 8,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,920 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Hennessy Advisors im vergangenen Geschäftsjahr 35,54 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hennessy Advisors 29,65 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:41 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen