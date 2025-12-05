Hennessy Advisors hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hennessy Advisors hat am 03.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Hennessy Advisors 8,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,920 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Hennessy Advisors im vergangenen Geschäftsjahr 35,54 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hennessy Advisors 29,65 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at