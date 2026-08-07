Hennessy Advisors verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hennessy Advisors hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hennessy Advisors 8,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at