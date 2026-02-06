Hennessy Capital Acquisition: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hennessy Capital Acquisition hat am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Hennessy Capital Acquisition mit einem Umsatz von insgesamt 333,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 313,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,12 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at