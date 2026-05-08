Hennessy Capital Acquisition präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hennessy Capital Acquisition hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,90 USD gegenüber 0,790 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 352,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 358,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at