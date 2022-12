Hennessy Capital Acquisition stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hennessy Capital Acquisition hat am 13.12.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,660 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 257,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,150 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 800,64 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 684,00 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,477 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 764,63 Millionen USD erwartet.

Redaktion finanzen.at