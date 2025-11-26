Hennessy Capital Acquisition veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hennessy Capital Acquisition ließ sich am 24.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hennessy Capital Acquisition die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,730 USD je Aktie generiert.

Hennessy Capital Acquisition hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 409,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 350,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,88 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,48 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,35 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,02 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 1,45 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at