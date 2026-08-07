Hennessy Capital Acquisition veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hennessy Capital Acquisition hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 5,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hennessy Capital Acquisition 1,12 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 517,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 398,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at