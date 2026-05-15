Hennessy Capital Investment A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hennessy Capital Investment A stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at