Hennessy Capital Investment hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Hennessy Capital Investment hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at