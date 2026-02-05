HENNGE KK Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HENNGE KK Registered hat sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,56 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,02 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,51 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at