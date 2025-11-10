HENNGE KK Registered legte Quartalsergebnis vor

HENNGE KK Registered hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,46 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,91 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 44,41 JPY gegenüber 25,67 JPY im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 10,92 Milliarden JPY gegenüber 8,36 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at