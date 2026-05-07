Henry Schein: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Henry Schein gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,880 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Henry Schein 3,37 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at