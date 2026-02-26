Henry Schein hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Henry Schein stellte am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Henry Schein 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,19 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,44 Milliarden USD ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 1,30 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 3,35 Milliarden USD gelegen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3,27 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Henry Schein ein Gewinn pro Aktie von 3,05 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,18 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 12,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 4,92 USD sowie einen Umsatz von 13,10 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at