Henry Schein Aktie
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
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04.08.2026 12:31:15
Henry Schein Inc. Profit Advances In Q2
(RTTNews) - Henry Schein Inc. (HSIC) announced earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $94 million, or $0.82 per share. This compares with $86 million, or $0.70 per share, last year.
Excluding items, Henry Schein Inc. reported adjusted earnings of $145 million or $1.27 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.7% to $3.458 billion from $3.240 billion last year.
Henry Schein Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $94 Mln. vs. $86 Mln. last year. -EPS: $0.82 vs. $0.70 last year. -Revenue: $3.458 Bln vs. $3.240 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.29 To $ 5.39 Full year revenue guidance: 4.5 % To 5.5 %
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