Henry Schein Inc. Reveals Rise In Q3 Income

(RTTNews) - Henry Schein Inc. (HSIC) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $119 million, or $1.06 per share. This compares with $101 million, or $0.84 per share, last year.

Excluding items, Henry Schein Inc. reported adjusted earnings of $175 million or $1.56 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.0% to $3.471 billion from $3.339 billion last year.

Henry Schein Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $119 Mln. vs. $101 Mln. last year. -EPS: $1.06 vs. $0.84 last year. -Revenue: $3.471 Bln vs. $3.339 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.50 To $ 5.56 Full year revenue guidance: 4.5 % To 5.5 %