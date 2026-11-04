Henry Schein präsentierte Quartalsergebnisse

Henry Schein präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,840 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent auf 3,47 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at