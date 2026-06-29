HENSOLDT Aktie

HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

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'Kaufen' 29.06.2026 12:42:39

HENSOLDT-Aktie dennoch fester: DZ Bank senkt fairen Wert

HENSOLDT-Aktie dennoch fester: DZ Bank senkt fairen Wert

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für HENSOLDT im Nachgang der Pariser Fachmesse "Eurosatory" gesenkt.

Konkret wurde das Kursziel von 98 auf 90 Euro reduziert, die Einstufung verblieb bei "Kaufen". HENSOLDT habe ganzheitliche Sensor- und Systemlösungen gezeigt, schrieb Holger Schmidt am Montag. Das Unternehmen sei mit Blick auf die Integration von Aufklärungs- und Wirkketten technologisch gut positioniert. Auch in der nächsten Dekade, also nach dem Wiederaufbau der Verteidigungsausrüstung, sehe HENSOLDT noch Wachstumspotenzial im mittleren bis hohen Zehner-Prozent-Bereich.

Im XETRA-Handel steigt die HENSOLDT-Aktie zeitweise 1,94 Prozent auf 66,16 Euro.

/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:44 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:51 / MESZ

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Bildquelle: HENSOLDT

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