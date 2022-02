Hensoldt-Aktie explodiert: 100 Milliarden Euro für Aufrüstung der Bundeswehr

Seit vergangenen Donnerstag hat sich die Welt verändert: Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine löste den Krieg in Europa aus. Die Aussicht auf milliardenschwere Bestellungen hat den Aktien von Rüstungsunternehmen am Montag in einem wegen des Ukraine-Kriegs schwachen Markt Rückenwind verliehen. Unsere Einschätzung zur Hensoldt -Aktie.