HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Hochstufung
|
09.03.2026 17:15:00
HENSOLDT-Aktie höher: Jefferies empfiehlt nun zum Kauf
Das Analysehaus Jefferies hat HENSOLDT von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 90 Euro belassen. Die auch 2026 weiter hereinkommenden Aufträge aus Deutschland ließen die Jahresprognose für den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow) des Rüstungselektronikunternehmens konservativ erscheinen, schrieb Analyst Ben Brown in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Daher und wegen der gesunkenen Aktienbewertung habe er die Papiere hochgestuft.
Die HENSOLDT-Aktie gewinnt im XETRA-Handel am Montag zeitweise 4,95 Prozent auf 77,35 Euro.
/rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 14:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 14:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: HENSOLDT
Nachrichten zu HENSOLDT
|
09.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
09.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
09.03.26
|HENSOLDT-Aktie höher: Jefferies empfiehlt nun zum Kauf (dpa-AFX)
|
09.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
09.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
09.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
Analysen zu HENSOLDT
|08.03.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|08.03.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|08.03.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|26.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|76,40
|3,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.