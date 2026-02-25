HENSOLDT Aktie

HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Personalie 25.02.2026 15:50:00

HENSOLDT-Aktie im Blick: CEO darf länger bleiben

HENSOLDT-Aktie im Blick: CEO darf länger bleiben

HENSOLDT bindet Vorstandschef Oliver Dörre für weitere fünf Jahre.

Wie der im MDAX und TecDAX notierte Rüstungskonzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat Dörres Vertrag bis Jahresende 2031 verlängert. Er führt den Konzern bereits seit 2024.

"Unter seiner Führung hat das Unternehmen seine Rolle als verlässlicher Partner der Bundeswehr und internationaler Kunden weiter gestärkt und gleichzeitig die Transformation hin zu einem skalierbaren, software-getriebenen Verteidigungstechnologieanbieter konsequent vorangetrieben", sagte Aufsichtsratschef Reiner Winkler.

Im XETRA-Handel notiert die HENSOLDT-Aktie zeitweise 0,5 Prozent tiefer bei 79,10 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Friedensgespräche in Genf: Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. ziehen an

Bildquelle: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

mehr Nachrichten

Analysen zu HENSOLDT

mehr Analysen
16.02.26 HENSOLDT Buy Warburg Research
30.01.26 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 HENSOLDT Equal-weight Morgan Stanley
12.01.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HENSOLDT 80,20 1,13% HENSOLDT

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen