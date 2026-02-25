HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Personalie
|
25.02.2026 15:50:00
HENSOLDT-Aktie im Blick: CEO darf länger bleiben
Wie der im MDAX und TecDAX notierte Rüstungskonzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat Dörres Vertrag bis Jahresende 2031 verlängert. Er führt den Konzern bereits seit 2024.
"Unter seiner Führung hat das Unternehmen seine Rolle als verlässlicher Partner der Bundeswehr und internationaler Kunden weiter gestärkt und gleichzeitig die Transformation hin zu einem skalierbaren, software-getriebenen Verteidigungstechnologieanbieter konsequent vorangetrieben", sagte Aufsichtsratschef Reiner Winkler.
Im XETRA-Handel notiert die HENSOLDT-Aktie zeitweise 0,5 Prozent tiefer bei 79,10 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: HENSOLDT
Nachrichten zu HENSOLDT
|
18:12
|Ausblick: HENSOLDT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
24.02.26
|EQS-News: HENSOLDT extends CEO Oliver Dörre's contract until end of 2031 (EQS Group)
|
24.02.26
|EQS-News: HENSOLDT verlängert Vertrag von CEO Oliver Dörre bis Ende 2031 (EQS Group)
|
24.02.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX stärker (finanzen.at)
|
24.02.26
|MDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu HENSOLDT
|16.02.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|30.01.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|HENSOLDT Equal-weight
|Morgan Stanley
|12.01.26
|HENSOLDT Neutral
