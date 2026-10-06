HENSOLDT Aktie

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WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

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Kursziel unverändert 06.10.2026 09:21:00

HENSOLDT-Aktie im Blick: Jefferies stuft Rüstungselektronikkonzern auf 'Buy' hoch

HENSOLDT-Aktie im Blick: Jefferies stuft Rüstungselektronikkonzern auf 'Buy' hoch

Das Analysehaus Jefferies hat HENSOLDT von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel unverändert belassen.

Das Analysehaus hat HENSOLDT von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 98 Euro belassen. Er betrachte den jüngsten Kursrückgang als attraktiven Einstiegspunkt in die Aktien des Rüstungselektronikkonzerns, schrieb Ben Brown in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Debatte um das Wachstumsprofil von Hensoldt nehme aktuell eine positive Wendung. So übertreffe das Unternehmen bereits jetzt die in der Prognose für 2026 implizierten Werte, und der mittelfristige Ausblick erscheine tragfähiger als bei den Wettbewerbern. Im Vorfeld des Kapitalmarkttags im November und mehrerer potenzieller Impulse durch neue Aufträge sei das Aufwärtspotenzial der Papiere nun reizvoll.

Die HENSOLDT-Aktie notiert am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 0,56 Prozent tiefer bei 82,12 Euro.

/rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 10:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 11:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: HENSOLDT

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13.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

HENSOLDT 81,94 -2,82% HENSOLDT

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