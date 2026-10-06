HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Kursziel unverändert
|
06.10.2026 09:21:00
HENSOLDT-Aktie im Blick: Jefferies stuft Rüstungselektronikkonzern auf 'Buy' hoch
Das Analysehaus hat HENSOLDT von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 98 Euro belassen. Er betrachte den jüngsten Kursrückgang als attraktiven Einstiegspunkt in die Aktien des Rüstungselektronikkonzerns, schrieb Ben Brown in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Debatte um das Wachstumsprofil von Hensoldt nehme aktuell eine positive Wendung. So übertreffe das Unternehmen bereits jetzt die in der Prognose für 2026 implizierten Werte, und der mittelfristige Ausblick erscheine tragfähiger als bei den Wettbewerbern. Im Vorfeld des Kapitalmarkttags im November und mehrerer potenzieller Impulse durch neue Aufträge sei das Aufwärtspotenzial der Papiere nun reizvoll.
Die HENSOLDT-Aktie notiert am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 0,56 Prozent tiefer bei 82,12 Euro.
/rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 10:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 11:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
NEW YORK (dpa-AFX)
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Bildquelle: HENSOLDT
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Analysen zu HENSOLDT
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|81,94
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