HENSOLDT und die norddeutsche Argus Interception GmbH bauen ihre Zusammenarbeit im Bereich der Drohnenabwehr (C-UAS) weiter aus.

Damit sollen die Fähigkeiten zum Schutz kritischer Infrastrukturen, ziviler Einrichtungen sowie militärischer Liegenschaften im In- und Ausland verbessert werden, wie beide Unternehmen mitteilten.

Im Mittelpunkt stehe die Einbindung der netzbasierten und nicht-kinetischen Drohnenabfang-Technologie von Argus Interception in das C-UAS-Produkt Elysion von HENSOLDT. Erste gemeinsame Demonstrationen und Kundenprojekte befinden sich bereits in Vorbereitung.

Im XETRA-Handel gewinnt die HENSOLDT-Aktie zeitweise 2,95 Prozent auf 79,50 Euro.

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