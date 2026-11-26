HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Drohnenabfang
|
26.11.2026 13:07:00
HENSOLDT-Aktie in Grün: Rüstungskonzern baut Zusammenarbeit mit Argus Interception bei Drohnenabwehr aus
Damit sollen die Fähigkeiten zum Schutz kritischer Infrastrukturen, ziviler Einrichtungen sowie militärischer Liegenschaften im In- und Ausland verbessert werden, wie beide Unternehmen mitteilten.
Im Mittelpunkt stehe die Einbindung der netzbasierten und nicht-kinetischen Drohnenabfang-Technologie von Argus Interception in das C-UAS-Produkt Elysion von HENSOLDT. Erste gemeinsame Demonstrationen und Kundenprojekte befinden sich bereits in Vorbereitung.
Im XETRA-Handel gewinnt die HENSOLDT-Aktie zeitweise 2,95 Prozent auf 79,50 Euro.
DJG/uxd/kla
DOW JONES
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|Barclays Capital
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|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
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|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
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|24.11.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
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|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
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|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
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