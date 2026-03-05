HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Nedinsco
|
05.03.2026 17:52:41
HENSOLDT-Aktie schwächer: Übernahme von Optronik-Spezialisten
Der Rüstungszulieferer übernimmt laut Mitteilung den niederländischen Optronik-Spezialisten Nedinsco. Mit dem Deal will das Unternehmen seine Kompetenzen in den Bereichen Situationserkennung, Fahrer-Sichtsysteme und Sensor-Subsysteme ausbauen. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Die Transaktion, die vollständig aus vorhandenen Mitteln finanziert werde, soll Mitte 2026 abgeschlossen werde.
Nedinsco wurde 1921 gegründet, hat Standorte in Venlo und Eindhoven, und beschäftigt etwa 140 Mitarbeiter.
Im XETRA-Handel notierte die HENSOLDT-Aktie schlussendlich 8,65 Prozent tiefer bei 71,85 Euro.
DJG/kla/sha
DOW JONES
