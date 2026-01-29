HENSOLDT Aktie

HENSOLDT-Aktie stabil: Neue Personalvorständin gefunden

HENSOLDT hat einen neuen Personalvorstand gefunden. Wie der Rüstungskonzern mitteilte, wird Inka Tews das Amt zum 1. Mai übernehmen.

Die 55-Jährige folgt in der Position des Chief Human Resources Officer (CHRO) auf Lars Immisch, der das Unternehmen aus gesundheitlichen Gründen Ende März verlässt. Immisch gehört dem Führungsgremium seit dem 1. Oktober 2022 an. Inka Tews bringt den weiteren Angaben zufolge über 25 Jahre Erfahrung im Personalmanagement internationaler Technologiekonzerne mit. Zuletzt leitete sie als Senior Vice President Human Resources globale HR-Bereiche mit dem Schwerpunkt Business Partnering bei Infineon.

Via XETRA notiert die HENSOLDT-Aktie zeitweise 0,12 Prozent tiefer bei 86,50 Euro.

DOW JONES

12:39 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 HENSOLDT Equal-weight Morgan Stanley
12.01.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
