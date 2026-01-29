HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|CHRO
|
29.01.2026 14:57:41
HENSOLDT-Aktie stabil: Neue Personalvorständin gefunden
Die 55-Jährige folgt in der Position des Chief Human Resources Officer (CHRO) auf Lars Immisch, der das Unternehmen aus gesundheitlichen Gründen Ende März verlässt. Immisch gehört dem Führungsgremium seit dem 1. Oktober 2022 an. Inka Tews bringt den weiteren Angaben zufolge über 25 Jahre Erfahrung im Personalmanagement internationaler Technologiekonzerne mit. Zuletzt leitete sie als Senior Vice President Human Resources globale HR-Bereiche mit dem Schwerpunkt Business Partnering bei Infineon.
Via XETRA notiert die HENSOLDT-Aktie zeitweise 0,12 Prozent tiefer bei 86,50 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: HENSOLDT
Analysen zu HENSOLDT
|12:39
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|HENSOLDT Equal-weight
|Morgan Stanley
|12.01.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|HENSOLDT Equal-weight
|Morgan Stanley
|12.01.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|HENSOLDT Equal-weight
|Morgan Stanley
|12.01.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|86,20
|-0,52%
