Hensoldt-Aktie und Rheinmetall weiter stark gesucht: Rüstungsbranche boomt

Am vergangenen Donnerstag hat sich die Welt verändert: Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine löste den Krieg in Europa aus. Die Aussichten auf milliardenschwere Bestellungen und Verteidigungsausgaben lässt die Rüstungsaktien seit Tagen in die Höhe schnellen. Unsere Einschätzung zu den Aktien von Hensoldt und Rheinmetall