10.11.2025 06:31:29
HENSOLDT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
HENSOLDT gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,10 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,190 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 528,0 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 592,0 Millionen EUR ausgewiesen.
