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08.05.2026 06:31:29
HENSOLDT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
HENSOLDT hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,260 EUR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 496,0 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 395,0 Millionen EUR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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