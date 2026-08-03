HENSOLDT gewährte Anlegern Blick in die Bücher

HENSOLDT hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,07 EUR gegenüber -0,100 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 671,0 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 549,0 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at