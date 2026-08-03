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03.08.2026 06:31:29
HENSOLDT hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
HENSOLDT stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 USD je Aktie vermeldet.
HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 780,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 622,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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