HENSOLDT legte Quartalsergebnis vor

HENSOLDT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 580,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 39,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 415,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at