Hensoldt nimmt über Kapitalerhöhung rund 240 Millionen Euro ein

TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Der Rüstungselektronikkonzern HENSOLDT hat über eine Kapitalerhöhung nach wenigen Stunden rund 240 Millionen Euro für die geplante Übernahme des Rüstungsspezialisten ESG eingenommen. Es seien rund 10,5 Millionen neue Aktien herausgegeben worden, teilte das MDax-Unternehmen (MDAX) am späten Donnerstagabend in Taufkirchen mit. Die neuen Papiere sind ab diesem Jahr gewinnberechtigt.

Hensoldt hatte am Dienstag bekannt gegeben, ESG für bis zu 730 Millionen Euro von der Beteiligungsgesellschaft Armira übernehmen zu wollen. Hensoldt-Chef Thomas Müller will den Zukauf neben der nun abgeschlossenen Kapitalerhöhung auch mit neuen Schulden in Höhe von 450 Millionen Euro finanzieren./ngu