HENSOLDT zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HENSOLDT hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 691,8 Millionen USD im Vergleich zu 580,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at