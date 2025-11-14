|
HEPHAIST SEIKO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
HEPHAIST SEIKO hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 27,96 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,250 JPY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 382,5 Millionen JPY – eine Minderung von 31,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 555,7 Millionen JPY eingefahren.
