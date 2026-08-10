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10.08.2026 06:31:29
HEPHAIST SEIKO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
HEPHAIST SEIKO äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,10 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HEPHAIST SEIKO ein Ergebnis je Aktie von -7,300 JPY vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 464,2 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 598,8 Millionen JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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