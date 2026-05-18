HEPHAIST SEIKO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HEPHAIST SEIKO hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 68,35 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -24,700 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat HEPHAIST SEIKO 407,5 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 519,8 Millionen JPY umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 115,180 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -32,620 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat HEPHAIST SEIKO im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 27,09 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,64 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,25 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at