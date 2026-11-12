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12.11.2026 06:31:28
HEPHAIST SEIKO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
HEPHAIST SEIKO hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,03 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -27,960 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat HEPHAIST SEIKO im vergangenen Quartal 569,8 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HEPHAIST SEIKO 382,5 Millionen JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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