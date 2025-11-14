Hepion Pharmaceuticals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hepion Pharmaceuticals veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Hepion Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -36,000 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at