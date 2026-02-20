|
20.02.2026 06:31:28
Hepsor AS Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Hepsor AS Registered hat am 18.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 EUR gegenüber 0,150 EUR im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz wurde auf 5,4 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 50,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,9 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,100 EUR beziffert, während im Vorjahr 0,110 EUR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,09 Prozent zurück. Hier wurden 36,57 Millionen EUR gegenüber 38,53 Millionen EUR im Vorjahr generiert.
