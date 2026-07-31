Hepsor AS Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hepsor AS Registered präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,28 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 82,90 Prozent zurück. Hier wurden 2,4 Millionen EUR gegenüber 13,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at