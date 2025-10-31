Hepsor AS Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hepsor AS Registered präsentierte in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,360 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 9,1 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 55,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,5 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at