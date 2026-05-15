HERA SpaAz mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HERA SpaAz hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,60 Prozent zurück. Hier wurden 3,52 Milliarden EUR gegenüber 4,32 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at